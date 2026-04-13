男子ゴルフの今季メジャー初戦「マスターズ」最終日（１２日＝日本時間１３日、ジョージア州オーガスタ・オーガスタナショナルＧＣ＝パー７２）、２０１７年覇者のセルヒオ・ガルシア（４６）が、怒りにまかせてドライバーをぶち壊した。

それは２番パー５だった。ティーショットは大きく右に曲がるミスショットとなり、思わず感情が爆発。ヘッドを２度、ティーグラウンドの芝にたたきつけると、まだ怒りが収まらない。近くにあったウオータークーラーにも叩きつけ、ヘッドとシャフトが分断され、その後はドライバーなしのプレーを余儀なくされた。

ガルシアのブチ切れ蛮行は珍しいことではないが、マスターズにふさわしくない行為であるのは明らか。英紙「ガーディアン」などによると、４番ホールでマスターズの役員から警告を受けたという。

この日７５で回り、通算８オーバーの５２位で大会を終えた後、２番の行為について「もちろん、それを誇りに思うわけではないが、そういうこともある」と語った。また、４番の注意の内容については「それは言わない」と答え、繰り返し同じことを問われても「次の質問をどうぞ」とスルーを貫いた。