4児の母でタレントの紺野あさ美が、プロ野球選手の夫との生活の中で感じる、家事や育児を巡るリアルな不満を爆発させた。【映像】紺野あさ美の冷蔵庫の中身ABEMAで放送された『秘密のママ園 Season2』の企画「ワンオペママのぶっちゃけ会」に出演した紺野は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に、ワンオペ育児の過酷さと夫への本音を語り合った。夫が遠征などで年の半分ほど不在にするという紺野にとって、夫が在宅