上映中の携帯電話のご使用はお控えください……。劇場側がどれだけアナウンスしても、マナーの悪い観客はなかなか減らないものだ。 ジェームズ・キャメロンは劇場で映画を鑑賞することについて「マルチタスクしないための決断」と。「自分自身と、芸術作品との間で、全神経を集中させるという契約を結んでいるのです。家にいるとそれをしないでしょう。劇場では泣けるけど、家で映画を観ているときはそこまで泣かな