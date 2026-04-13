高松北警察署 2025年11月21日午前6時半ごろから午後6時18分ごろまで、高松市内の自宅アパートの一室に当時2歳の長女を放置したまま外出したとして、丸亀市のホステスの女（22）が保護責任者遺棄の疑いで逮捕されました。 警察の調べに対して女は容疑を認めているということです。