「野良猫」にやってはいけない5つのNG行為 1.無責任な「置きエサ」 良かれと思ってエサを置いてそのまま立ち去る「置きエサ」は、実は猫にとっても近隣住民にとっても大きな問題となります。 食べ残しはすぐに腐敗して悪臭を放ち、ハエやゴキブリ、さらにはカラスやネズミといった害獣を呼び寄せる原因になることも。 これにより、近隣の方々が不快な思いをし、結果として猫が嫌われてしまうという悲しい事態