愛知県安城市のマンションで13日未明、親子とみられる女性2人の遺体が見つかり、警察は同居する夫とみられる男を殺人の疑いで逮捕しました。警察によりますと、13日午前0時20分ごろ、安城市福釜町のマンションで「娘と妻を殺した」と男から110番通報がありました。警察官が駆けつけると、50代くらいと10代半ばくらいの女性が倒れているのが見つかり、いずれもその場で死亡が確認されました。警察はこの部屋に住む職業不詳