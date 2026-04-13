4月6日の午前11時30分頃、愛子さまは天皇皇后両陛下とともに福島駅に到着し、歓迎を受けられた。東日本大震災から15年の節目に合わせたご訪問で、愛子さまにとっては初の福島となる。2日間、日が落ちるまで県内各地を回り、いまも残る震災の爪痕を視察された。 【写真】ご一家そろって被災地へ、紺色リンクコーデで福島県を訪問された天皇ご一家。他、福島2日目、桜色のジャケットを着て県内を回られる愛子さまなども「ご自