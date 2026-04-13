子ども家庭庁「ひとり親家庭等の支援について（令和7年）」によると、ひとり親世帯の母親の平均年間就労収入は236万円でした。こうしたなか、特に子が小さい場合など、離婚後に親を頼るケースも少なくありません。ただし、場合によっては「親子共倒れ」の危機に瀕することも……。36歳シングルマザーと60代両親の事例をもとに、離婚前後の経済的備えと、支援制度の活用ポイントをみていきましょう。“出戻り娘”に頭を抱える60代夫