国税などの納付をパソコンなどを使って行う「キャッシュレス納付」の利便性をPRするイベントが10日、三重県亀山市にある百五銀行亀山支店で開かれました。「キャッシュレス納付」とは、国税などの納付を金融機関などの窓口に出向かずにパソコンやスマートフォン、タブレット端末を利用して行うものですが、三重県における国税の「キャッシュレス納付」の割合は約33％と、全国平均の約45％を下回っています。百五銀行では、納税者の