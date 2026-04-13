開催：2026.4.13 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が13日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとヤンキースが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。 1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナ