東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年4月10日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：ローツェ〈6323〉……前日比+700円（+21.41%）／終値3,969円【売買材料】4月9日（木）取引時間終了後、同社は27年2月期の連結業績予想を発表。売上高を前期比23.5％増の1,590億2,100万円、営業利益を同22.3％増の381億1,200万円としたうえで、2期ぶりに最高益を更新す