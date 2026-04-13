東証プライム市場に上場している個別株式について、2026年4月10日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：ローツェ〈6323〉……前日比+700円（+21.41%）／終値3,969円

【売買材料】

4月9日（木）取引時間終了後、同社は27年2月期の連結業績予想を発表。売上高を前期比23.5％増の1,590億2,100万円、営業利益を同22.3％増の381億1,200万円としたうえで、2期ぶりに最高益を更新する見通しとした。また配当予想も前期の17円から20円に引き上げており、これらが好感されストップ高まで買われた。

2位：平田機工〈6258〉……前日比+350円（+13.77%）／終値2,892円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。半導体関連の出遅れ銘柄として再評価され物色が活発化したとの見方も。

3位：古野電気〈6814〉……前日比+930円（+13.70%）／終値7,720円

【売買材料】

4月9日（木）取引時間終了後、同社は26年2月期連結決算と27年2月期の連結業績予想を発表。足もとの堅調な業績が確認されたほか、配当について前期（26年2月期）分を150円から160円に増額したうえで、今期（27年2月期）も160円とする方針を示しており、これらが好感され株価が急伸した模様。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：ダブル・スコープ〈6619〉……前日比−46円（−16.31%）／終値236円

【売買材料】

当日、同社は「上場維持基準への適合に向けた計画（改善期間入り）について」を公表。これによると、同社株は2026年1月31日時点でプライム市場における上場維持基準（流通株式時価総額）に適合しない状態となった。これが2027年1月末までに改善しない場合、東京証券取引所より監理銘柄（確認中）に指定され、その後も適合が確認できない場合、2027年8月1日に上場廃止となる状況とのこと。この発表が嫌気され売りが集中した模様。

2位：ホットランドホールディングス〈3196〉……前日比−249円（−12.32%）／終値1,772円

【売買材料】

4月9日（木）取引時間終了後、同社は414万2,800株の新株の発行と、62万1,400株を上限とするオーバーアロットメントによる売り出しを行うと発表。これを受けて市場では、株主価値の希薄化などを嫌気した売りが膨らんだ模様。

3位：ブイキューブ〈3681〉……前日比−7円（−9.21%）／終値69円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。