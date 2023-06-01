ラ・リーガ 25/26の第31節 セルタとレアル・オビエドの試合が、4月13日01:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、パブロ・ドゥラン（FW）、フェル・ロペス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）らが先発に名を連ね