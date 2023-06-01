櫻坂46が11、12の両日、MUFG国立でデビュー5周年記念公演を行った。2019年に新たな国立競技場として開業して以降、女性アイドルグループによる単独公演は初めて。2日間で計約14万人を動員し、会場の歴史に名を刻んだ。7万人の熱狂で、国立に咲く“桜”は一番の見頃を迎えた。山下瞳月（21）は「夢に出てくるぐらい楽しみにしていた景色。人生最高の思い出！」と万感の表情。1曲目の歌唱前にはメンバー32人全員がステージ上で横