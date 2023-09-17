櫻坂46が11、12の両日、MUFG国立でデビュー5周年記念公演を行った。2019年に新たな国立競技場として開業して以降、女性アイドルグループによる単独公演は初めて。2日間で計約14万人を動員し、会場の歴史に名を刻んだ。

7万人の熱狂で、国立に咲く“桜”は一番の見頃を迎えた。山下瞳月（21）は「夢に出てくるぐらい楽しみにしていた景色。人生最高の思い出！」と万感の表情。1曲目の歌唱前にはメンバー32人全員がステージ上で横一列に並び、ファンとともにつくり上げた景色をかみしめた。

12日は最高気温23度を記録。初夏のような心地よさで、まさに野外ライブ日和となった。少し肌寒い風が吹き始めた午後5時半、最新曲「The growing up train」で幕開け。向井純葉（19）が「これだけの方が櫻坂を好きでいてくれるなんて、たくさんの愛を感じます。私たちからもたくさん愛を届けて、誰一人残らず幸せにします！」と宣言。感情をむき出しにした全力のダンスで魅了した。

20年10月に「欅坂46」から改名し、その歩みをたどる公演。約3時間で、改名後初シングル「Nobody’s fault」から最新曲まで24曲を披露。水の幕や花火のほか、「Addiction」の歌唱時にはドローン400台を駆使して上空に曲名を浮かび上がらせるなど、野外ならではのド派手な演出も取り入れた。

終盤には、坂道グループで初となるアジアツアーを来年開催することを発表。これまで韓国やシンガポールなどアジア圏だけでなく、米国やフランスのイベントにも出演しファン層を海外にまで拡大してきた。国立で得た自信を胸に、海を超えて桜を咲かせに行く。

≪建て替え前の単独公演はももクロ、AKB48だけ≫建て替え前の国立競技場で単独公演を行ったのは6組だけ。女性アイドルグループでは、いずれも14年に公演を開いたももいろクローバーZとAKB48の2組がいる。ももクロは、代々木公園での路上ライブから始まり、結成から6年での開催という史上最速記録を打ち立てた。同所で初めて単独公演を行ったのは05年のSMAP。嵐は08〜13年に6年連続で開催。ほかDREAMS COME TRUE、L’Arc〜en〜Cielが公演した。