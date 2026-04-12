漫画「怪盗ルパン伝アバンチュリエ」作者の漫画家・森田崇氏（52）が体調を崩して入院していたことを12日、自身のXで報告した。森田氏は昨年3月5日以来となるXを更新し「お知らせとお詫び」と書き出して「長らく止まってしまっていて、すみません」と謝罪。1年以上も更新が止まった理由については「体調を大きく崩し、入院もあって、立て直しにかなり時間がかかっていました」と明かした。また「加えて、アバンチュリエは