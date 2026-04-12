■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』（12日／マリンメッセ福岡）観客数1万4817人第12試合のフェザー級タイトルマッチで、挑戦者が久保優太を返り討ちにし防衛に成功したラジャブアリ・シェイドゥラエフが、「自分より強い選手と戦いたい」と次の展望を語った。【試合後インタビュー動画】シェイドゥラエフ「秋元強真でもUFC王者でも戦う」2024年の大みそか以来、1年4ヶ月ぶりの再戦はタイトルマッチとして実