サプライズ発表に加え、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』セットリストプレイリストも解禁 櫻坂46が4月11日・12日に『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催し、14万人を動員。終演後には怒涛のサプライズ発表を行い、Buddies（バディーズ／※櫻坂46のファンネーム）が歓喜の声をあげた。 ■櫻坂46単独公演としては最大規模の14万人を動員！MUFGスタジアム（国立競技場）でのサプ