櫻坂46、国立に14万人！坂道初のアジアツアー＆両A面シングル、新ツアーをサプライズ発表

サプライズ発表に加え、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』セットリストプレイリストも解禁

櫻坂46が4月11日・12日に『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催し、14万人を動員。終演後には怒涛のサプライズ発表を行い、Buddies（バディーズ／※櫻坂46のファンネーム）が歓喜の声をあげた。

■櫻坂46単独公演としては最大規模の14万人を動員！MUFGスタジアム（国立競技場）でのサプライズ

櫻坂46単独公演としては最大規模となる、14万人を動員した『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』。早くも6周年に向けて、歩きだした櫻坂46から怒涛のサプライズ発表が行われた。

まず、坂道グループとしては初となる両A面シングル「Lonesome rabbit/ What’s “KAZOKU”?」を6月10日にリリースすることが告げられた。

「What’s “KAZOKU”?」は、4月12日より放送のTVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期オープニングテーマとなっており、アニメのティザーが放送になった時からリリースが待ち望まれていたものだ。

それだけでは終わらない。7月から全国6都市12公演のアリーナツアー、そして11月には『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を千葉・ZOZOマリンスタジアムにて開催することも発表となった。

そして2023年より精力的に活動してきた海外での活動が実を結ぶ。坂道グループ初のアジアツアーの開催も2027年に予定していることがビジョンに放送され、集結したBuddies（バディーズ／※櫻坂46のファンネーム）の喜びの拍手に包まれ、多幸感溢れる瞬間となった。

前身グループから改名して櫻坂46としてリスタートしてから5周年を迎え、MUFGスタジアム（国立競技場）公演を成功させた彼女たちの歩みはまだまだ止まらない。

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

SINGLE「Lonesome rabbit / What’s “KAZOKU”?」

■ライブ情報

『SAURAZAKA46 ARENA TOUR 2026』

07/23（木）静岡・エコパアリーナ

07/24（金）静岡・エコパアリーナ

07/28（火）兵庫・神戸ワールド記念ホール

07/29（水）兵庫・神戸ワールド記念ホール

08/08（土）広島・広島グリーンアリーナ

08/09（日）広島・広島グリーンアリーナ

08/15（土）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

08/16（日）千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

08/22（土）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

08/23（日）宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

08/29（土）香川・あなぶきアリーナ

08/30（日）香川・あなぶきアリーナ

『6th YEAR ANNIVERSARY LIVE』

11/14（土）千葉・ZOZOマリンスタジアム

11/15（日）千葉・ZOZOマリンスタジアム

『SAKURAZAKA46 ASIA TOUR 2027』

Coming soon…