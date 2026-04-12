Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて「SAVE YOUR HEART」のMVが公開された。「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、4月29日(水)発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングだ。「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守