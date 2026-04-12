Snow ManオフィシャルYouTubeチャンネルにて「SAVE YOUR HEART」のMVが公開された。

「SAVE YOUR HEART」は宮舘涼太が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌であり、4月29日(水)発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲である。Snow Manが新たに挑戦する、愛を“プログラム”に見立てた近未来型ラブソングだ。

「包み込む愛」=「SAVE YOUR HEART」であり、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”という、ドラマにもなぞらえた強い決意と衝動を表現した楽曲。

4月5日(土)12時、Snow ManオフィシャルXに「0」と「1」からなる謎の数字の羅列が突如投稿された。この正体は、コンピュータが直接理解できる機械語「バイナリコード」であり、暗号化されたメッセージを解読すると「2026.4.12 21:00 SAVE YOUR HEART MV」となり、MVの公開日時を告知するものとなっていた。MVの世界観にリンクしたこの粋な演出に、ファンからは驚きの声が上がり、盛り上がりを見せた。

MV映像の舞台は、かつての文明の名残である巨大建造物が立ち並び、静止した未来が広がる400年後の地球。この荒廃した世界にリング状の宇宙船で降り立った最新のアンドロイドであるSnow Manが、無機質な大地を再生していく。瓦礫からの都市の再構築や植物が芽吹く様子を、サイバーパンク調のグラフィックで描写。中盤からのダンスシーンに伴って空間がコンクリートから緑へと変化し、終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、楽曲のタイトルである「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像となっている。

◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」

2026年4月29日（水）リリース

詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411

予約：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all ○初回盤A（SG+DVD）

品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.SAVE YOUR HEART

2.オドロウゼ！

3.BANG!!

＜DVD収録内容（予定）＞

・「SAVE YOUR HEART」Music Video

・「BANG!!」Music Video

・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像

・「BANG!!」マルチアングル映像

・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes ○初回盤B（SG+DVD）

品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）

スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.オドロウゼ！

2.BANG!!

3.SAVE YOUR HEART

＜DVD収録内容（予定）＞

・「オドロウゼ！」Music Video

・「STARS」Music Video

・「オドロウゼ！」マルチアングル映像

・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes

・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会 ○通常盤（CD Only）

品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）

初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊

＜CD収録内容（予定）＞

1.BANG!!

2.SAVE YOUR HEART

3.オドロウゼ！

4.STARS

5.BANG!! (Instrumental)

6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)

7.オドロウゼ！ (Instrumental)

8.STARS (Instrumental) ▼CD購入者特典

初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A

初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B

通常盤（JWCD-25164）： 特典C

※特典は後日お知らせします。

※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。

※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。

※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。

※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。