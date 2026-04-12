先頭弾直後…ベンチで披露したセレブレーションが話題【MLB】ドジャース 6ー3 レンジャーズ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が見せた“珍ポーズ”が話題となっている。11日（日本時間12日）に本拠地で行われたレンジャーズ戦で、今季4号となる先頭打者アーチ。ベンチに戻ると、同僚と愛犬デコピンを真似たようなセレブレーションを披露し、日米ファンから熱視線が注がれた。初回の第1打席で大谷が快音