こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。アスパラガスといえば、なんとなく一年じゅうあるイメージかもしれませんが、じつは春が旬。特に国産の、春から初夏にかけて甘みがぐんと増したアスパラガスは今しか食べられない！といっても過言ではありません。今回は、そんなアスパラのポテンシャルを最大限に引き出す、シンプルながらもあとを引く一品をご紹介します。フライパンでころがしながら焼き色をつけたら、味つけはめんつ