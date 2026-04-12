旬のアスパラ×めんつゆで。焼いて漬けるだけ『胡椒めんつゆ焼きびたし』が簡単すぎる

こんにちは、料理研究家のジョーさん。です。

アスパラガスといえば、なんとなく一年じゅうあるイメージかもしれませんが、じつは春が旬。特に国産の、春から初夏にかけて甘みがぐんと増したアスパラガスは今しか食べられない！といっても過言ではありません。

今回は、そんなアスパラのポテンシャルを最大限に引き出す、シンプルながらもあとを引く一品をご紹介します。

フライパンでころがしながら焼き色をつけたら、味つけはめんつゆにおまかせ。めんつゆをさっとからめるだけで、香ばしさとみずみずしさが同時に楽しめる副菜に仕上がります。

『アスパラのめんつゆ焼きびたし』のレシピ

材料（2人分）

アスパラガス 6本（約120g）

サラダ油 小さじ2



〈A〉

めんつゆ（4倍濃縮） 大さじ1

水 大さじ2



塩 ひとつまみ

粗びき黒こしょう 適宜

※2倍濃縮の場合：めんつゆ（2倍濃縮）大さじ2、水大さじ1

※3倍濃縮の場合：めんつゆ（3倍濃縮）大さじ1と1/3、水大さじ1と2/3

作り方

1.アスパラは根元の堅い部分を1cmほど切り落とし、下半分の皮をピーラーでむく。長さを半分に切る。

2.フライパンに油を中火で熱し、アスパラをころがしながら3分ほど、焼き色がつくまで加熱する。

最大のコツは、ゆでるのではなく“焼く”ということ。じっくり焼くことで風味をギュッと閉じこめることができます。

3.Aを加えて全体にからめながら1分ほど加熱し、火を止める。

4.器に盛り、塩、粗びき黒こしょうをふる。

作りおきする場合は

作りおきのために多めに作りたい！というかたは……

油の量は小さじ2→大さじ1

水の量は大さじ2→大さじ3〜4（元の量の2倍より少し少なめが目安）

に変更して作ってください。

清潔な容器に入れ、冷蔵で4日保存可能。

仕上げは、粗びき黒こしょうをたっぷりと。黒こしょうはぜひ食べる直前にふってください。香りの立ち方が断然違います。ミルつきの黒こしょうがスーパーにも売られているので、そちらなら気軽に楽しめますよ。

ちなみにこのレシピ、冷やしてもおいしいのです！

動物性の油を使っていないので、冷蔵庫で冷やしても固まることがなく、作りおきをそのまま副菜として食卓に出してもOKなのです。少し時間をおくことで、味がなじんだものや、冷蔵庫でキリッと冷やしてもまた違った味わいを楽しめます。

シンプルなのにあとを引く、ついもうひと口と手がのびる味わいです。ぜひ試してみくださいね。

ジョーさん。

料理研究家。世界に一つでも多くの幸せな食卓を作り出すをミッションに活動する。

WEBで“バズる”レシピを得意とし、Xフォロワー数は約40万、Instagramは8.5万。『めんどうなことしないうまさ極みレシピ』（KADOKAWA）など、レシピ本を5冊上梓。

2021年に法人化した、レシピ動画制作、フードスタイリング、撮影、記事執筆などをワンストップで行う、食に特化した制作会社を運営している。

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