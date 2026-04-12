【モデルプレス＝2026/04/12】アーティストの手越祐也が4月12日、の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演。6年ぶりのスタジオ登場に反響が寄せられている。【写真】手越祐也「変わらなすぎる」6年ぶり「イッテQ」登場した姿◆手越祐也「イッテQ」6年ぶりスタジオ登場今回、お祭り企画が新章へ突入することに。宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する想いを打ち明け、お祭り