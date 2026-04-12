手越祐也「イッテQ」6年ぶりスタジオ登場も冒頭から“ハプニング”「らしさ全開」「懐かしすぎて感動」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/12】アーティストの手越祐也が4月12日、の日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）に出演。6年ぶりのスタジオ登場に反響が寄せられている。
【写真】手越祐也「変わらなすぎる」6年ぶり「イッテQ」登場した姿
今回、お祭り企画が新章へ突入することに。宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する想いを打ち明け、お祭り魂の意志を繋ぐ“二代目お祭り男”として手越を指名。そして、6年ぶりに手越がスタジオへ登場することとなった。
ウッチャンナンチャンの内村光良から「この方です！どうぞ！」と紹介されると、手越が登場すると思われたが、扉には鍵が。手越は「やってんな、おい！数年ぶりなのに」とツッコミをいれ、宮川が扉を開けたふりをし「2度あることは3度ある〜」と愉快にコメントしていた。
ついに扉が開くと、手越は「おいっすー！わっしょーい！テイッ！」とハイテンションな様子。内村から「変わらないね〜」と言われると「一応維持は頑張ってます。色んな場所に戻れるように」と話していた。
6年ぶりの手越のスタジオ登場を受け、スタジオからは「懐かしすぎて感動」「あの時から変わらなすぎる」「おかえりなさい」「登場までらしさ全開」「エモすぎる」と反響が寄せられている。
2007年より手越がレギュラー出演していた同番組。2020年6月以降はレギュラーではなくなったが、2024年10月の放送で4年ぶりに復帰。2025年4月の放送でも宮川とお祭りに挑戦する様子が、大きく話題を集めていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】手越祐也「変わらなすぎる」6年ぶり「イッテQ」登場した姿
◆手越祐也「イッテQ」6年ぶりスタジオ登場
今回、お祭り企画が新章へ突入することに。宮川大輔が19年背負ってきたお祭りに対する想いを打ち明け、お祭り魂の意志を繋ぐ“二代目お祭り男”として手越を指名。そして、6年ぶりに手越がスタジオへ登場することとなった。
ついに扉が開くと、手越は「おいっすー！わっしょーい！テイッ！」とハイテンションな様子。内村から「変わらないね〜」と言われると「一応維持は頑張ってます。色んな場所に戻れるように」と話していた。
◆手越祐也、スタジオ登場に反響
6年ぶりの手越のスタジオ登場を受け、スタジオからは「懐かしすぎて感動」「あの時から変わらなすぎる」「おかえりなさい」「登場までらしさ全開」「エモすぎる」と反響が寄せられている。
2007年より手越がレギュラー出演していた同番組。2020年6月以降はレギュラーではなくなったが、2024年10月の放送で4年ぶりに復帰。2025年4月の放送でも宮川とお祭りに挑戦する様子が、大きく話題を集めていた。（modelpress編集部）
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