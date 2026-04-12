“おひなさま”ことタレント・インフルエンサーの長浜広奈が12日、ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』に出演した。【場面カット】『今日好き』メンバーが恐怖体験を告白『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、都市伝説系人気YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版として、「『ナオキマンの都市