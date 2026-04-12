“おひなさま”長浜広奈、曾祖母の職業を明かす さらに「もうお母さん本当にやばいです」
“おひなさま”ことタレント・インフルエンサーの長浜広奈が12日、ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』に出演した。
【場面カット】『今日好き』メンバーが恐怖体験を告白
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、都市伝説系人気YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版として、「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP〜」を放送。
『今日、好きになりました。』（今日好き）より、NON STYLE・井上裕介のほか、長浜広奈（ひな）、榎田一王（いおう）、米澤りあ（りあ）、伊藤彩華（あやか）らを迎え、AIやSNS、恋愛、超能力など、ティーン世代に向けたさまざまな都市伝説をテーマにトークを繰り広げた。
すると、実は曾祖母が霊媒師だというひなが、自身の家系にまつわるスピリチュアルな体験を告白。霊感は母系遺伝する可能性があるという話題になると「もうお母さん本当にやばいです。ボンボン見える」と語ると、スタジオからは「ボンボン!?」と驚きと笑いが巻き起こった。
さらに、友人と行ったインスタライブ中に「知らない男性の声が入り込んだ」という恐怖体験も告白。実際の映像がスタジオで公開されると男性の声がしっかり聞こえ、一同騒然。ホテルでの配信だったことから“事故物件の可能性”や“生き霊”など、闇の解説員によるさまざまな考察が飛び交った。
【場面カット】『今日好き』メンバーが恐怖体験を告白
『30時間限界突破フェス』は、11日午後3時に始まり、きょう12日午後10時まで生放送。この中で、都市伝説系人気YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』特別版として、「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来！明日、学校で話したい都市伝説SP〜」を放送。
すると、実は曾祖母が霊媒師だというひなが、自身の家系にまつわるスピリチュアルな体験を告白。霊感は母系遺伝する可能性があるという話題になると「もうお母さん本当にやばいです。ボンボン見える」と語ると、スタジオからは「ボンボン!?」と驚きと笑いが巻き起こった。
さらに、友人と行ったインスタライブ中に「知らない男性の声が入り込んだ」という恐怖体験も告白。実際の映像がスタジオで公開されると男性の声がしっかり聞こえ、一同騒然。ホテルでの配信だったことから“事故物件の可能性”や“生き霊”など、闇の解説員によるさまざまな考察が飛び交った。