フィットネストレーナーとして活躍中のSakuraさんのFLASHデジタル写真集「Sakura恋はトレーニングの後に」がリリースされました。【写真】「表紙は撮影時の衣装の中で私が一番好きだった衣装」とコメントしたSakuraさんヨガのインストラクターを経て、現在はジムでパーソナルレッスンをおこなうフィットネストレーナーのSakuraさん。Instagramに投稿した美尻ショットが話題を呼び、男性からの個人レッスン依頼が絶えない彼女を撮