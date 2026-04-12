◇サッカー・関東大学リーグ2部第2節流通経大2―3城西大（2026年4月12日埼玉・JOSAISPORTSFIELD）部員が麻薬取締法違反の疑いがある問題で無期限活動停止となっていた流通経大サッカー部が12日、活動停止解除後初の公式戦に臨んだ。関東大学リーグ2部第2節で城西大と対戦し、2―3で敗れた。試合前、ピッチに整列して一礼した流通経大イレブン。応援席からは「頑張れ！」というエールとともに拍手が送られた。大麻使