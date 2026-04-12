格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、萩原京平（３０）がアバイジャ・カレオ・メヘウラ（３０＝米国）に屈した。前日計量でメヘウラが１．５キロオーバーの６７．５キロでクリアできず。そのためこの試合は萩原京平が負けか引き分けの場合に記録はノーコンテストとなり、メヘウラに減点を課して開始するルールで行われた。試合は萩原がパンチやカーフキックを放つが、変則的