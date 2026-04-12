CS放送「フジテレビONE」の「プロ野球ニュース」やYouTubeの出演などで人気のフリーアナウンサーの袴田彩会（35）が、12日に自身のXを更新。体調不良で緊急搬送されていたことを明かした。この日、元ロッテで野球評論家の里崎智也氏のイベント「里崎ライブ2026」に出演予定だった袴田は「本日の里崎ライブをお休みさせていただき、楽しみにしてくださっていた皆様には心よりお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「昨夜、体調