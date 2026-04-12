16年ぶりのプレーオフ１（レギュラーリーグ上位６チームによる優勝決定プレーオフ）進出に沸くシント＝トロイデン（以下STVV）。しかし初戦は昨季王者のユニオン・サン＝ジロワーズに０−１、続く4月11日のクラブ・ブルージュ戦は１−２で惜敗し、連敗スタートとなった。クラブ・ブルージュ相手にMF伊藤諒太郎が入れた22分の先制ゴールは、今季のSTVVの魅力が詰まったもの。左サイドをSB畑大雅とMFイリアス・セバウイが崩し、