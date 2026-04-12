４月９日、私はロンドンのセルハースト・パークで開催されたカンファレンスリーグの準々決勝・第１レグ、クリスタル・パレス対フィオレンティーナを取材した。パレスは今季ここまで、浮き沈みの激しいシーズンを送ってきた。開幕当初は好調なスタートを切ったものの、12月中旬から１月末にかけては公式戦で１勝も挙げられなかった。しかし現在は調子を取り戻しており、直近４試合で負けなし。カンファレンスリーグでも直近６試