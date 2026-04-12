「多くのクラブが獲得を狙うだろう」ECLで２点に関与した鎌田大地を英国人記者が絶賛！「何より印象的だったのは…」【現地発】

「多くのクラブが獲得を狙うだろう」ECLで２点に関与した鎌田大地を英国人記者が絶賛！「何より印象的だったのは…」【現地発】