『映画の友』や『映画ファン』の専属カメラマンとして活躍した早田雄二（1916〜1995）は、銀幕のシーンでは見られない俳優の素顔をフィルムに残してきた。「早田に撮られたら一流」と言われたように、新人女優たちは、早田の写真を介して国民の羨望を一身に浴びる存在に引き上げられた。【写真】八千草薫、岡田茉莉子、若尾文子…ほか、早田雄二氏が収めた「昭和の銀幕スタア女優たち」【〜1950年代】戦後の国民が恋した新しい女性