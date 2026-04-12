富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。13位で出た竹田麗央（ヤマエグループHD）は、3バーディー、1ボギーの70で回って通算6アンダーとし、5位で終えた。昨季から米女子ツアーを主戦場とし、国内では今季初戦となった今大会でトップ10入り。それでも、自分のゴルフができなかったことを