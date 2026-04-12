元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身が考える理想の最期を明かす場面があった。「お酒が好きだったという祖父が“酒が飲みたい”と言って、それを飲み干すと、息を引き取った」というリスナーからのメッセージに、「最高だな。これは幸せだよね」と松岡。「たぶん『お酒を飲む』っていう行動ができること自体が幸せじゃん」とした。「たぶん死ぬ時って水も飲めな