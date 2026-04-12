[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](NDスタ)※14:00開始主審:川俣秀<出場メンバー>[モンテディオ山形]先発GK 45 渋谷飛翔DF 3 熊本雄太DF 15 川井歩DF 19 岡本一真DF 49 坂本稀吏也MF 7 中村亮太朗MF 8 土居聖真MF 17 寺山翼FW 9 高橋潤哉FW 10 氣田亮真FW 14 柳町魁耀控えGK 1 トーマス・ヒュワード・ベルDF 13 野嶽寛也DF 22 城和隼颯MF 20 吉尾海夏MF 21 田中渉MF 23 田中祉同MF 24 平賀大空MF 25 國分伸太郎FW 55