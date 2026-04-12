[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](NDスタ)

※14:00開始

主審:川俣秀

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 3 熊本雄太

DF 15 川井歩

DF 19 岡本一真

DF 49 坂本稀吏也

MF 7 中村亮太朗

MF 8 土居聖真

MF 17 寺山翼

FW 9 高橋潤哉

FW 10 氣田亮真

FW 14 柳町魁耀

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 13 野嶽寛也

DF 22 城和隼颯

MF 20 吉尾海夏

MF 21 田中渉

MF 23 田中祉同

MF 24 平賀大空

MF 25 國分伸太郎

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 16 伊藤槙人

DF 19 杉田隼

DF 24 秦樹

MF 7 山田康太

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 20 村田透馬

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

MF 78 岩崎亮佑

FW 9 ルキアン

控え

GK 42 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 5 細井響

MF 13 窪田稜

MF 26 横山暁之

MF 35 宇田光史朗

MF 39 遠藤貴成

FW 18 森海渡

FW 49 駒沢直哉

監督

須藤大輔