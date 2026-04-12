山形vs横浜FC スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](NDスタ)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
FW 9 高橋潤哉
FW 10 氣田亮真
FW 14 柳町魁耀
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
DF 22 城和隼颯
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 25 國分伸太郎
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 24 秦樹
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 細井響
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 18 森海渡
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 19 岡本一真
DF 49 坂本稀吏也
MF 7 中村亮太朗
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
FW 9 高橋潤哉
FW 10 氣田亮真
FW 14 柳町魁耀
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 13 野嶽寛也
MF 20 吉尾海夏
MF 21 田中渉
MF 23 田中祉同
MF 24 平賀大空
MF 25 國分伸太郎
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 16 伊藤槙人
DF 19 杉田隼
DF 24 秦樹
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
MF 78 岩崎亮佑
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 細井響
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
FW 18 森海渡
FW 49 駒沢直哉
監督
須藤大輔