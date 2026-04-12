「ファーム・西地区、広島−阪神」（１２日、佐伯総合スポーツ公園野球場）阪神のキャム・ディベイニー内野手（２８）が来日初本塁打を放った。１−０の二回１死、相手先発右腕の河野と対峙（たいじ）し、３球目を一閃（いっせん）。打球は左翼フェンスを超えた。ファーム公式戦５３打席目でようやく出た一撃。明日１３日に２９歳の誕生日を迎える助っ人が自ら“前祝い”の祝砲を放った。ディベイニーは１１日のファーム・