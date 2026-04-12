All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「茨城県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：だるま納豆（だるま食品）／38票2位にランクインしたのは、水戸納豆の老舗・だるま食品の「だるま納豆」です。茨城県といえば言わずと知れた納豆の名産地。中でも、藁（わ