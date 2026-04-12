「中日３−９阪神」（１１日、バンテリンドームナゴヤ）阪神打線が４本塁打を含む１１安打９得点で中日に快勝した。森下翔太外野手の６号ソロで初回先制。大山悠輔内野手が１号ソロ、佐藤輝明内野手は２号３ラン、３号２ランを放った。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は、開幕から本塁打を重ねる森下の技術と精神両面の成長を指摘した。◇◇またまた飛び出しましたね、森下選手の３試合連続ホームラン！彼本来の