11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、ウルフアロンが身長197センチ・体重200キロと超巨漢の大相撲元大関を“一撃秒殺”。ウルフアロンのあまりの強さに「バケモノやん」などネットがざわついた。【映像】ウルフ、200キロの元大関を“一撃”秒殺同「1000万円シリーズ」は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、じつに5年ぶり。今回の競技ルールは4分一本勝負とし、