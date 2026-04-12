11日に『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が行われ、ウルフアロンが身長197センチ・体重200キロと超巨漢の大相撲元大関を“一撃秒殺”。ウルフアロンのあまりの強さに「バケモノやん」などネットがざわついた。

【映像】ウルフ、200キロの元大関を“一撃”秒殺

同「1000万円シリーズ」は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、じつに5年ぶり。今回の競技ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。

ウルフアロンは、2021年開催の東京オリンピック柔道男子100kg級金メダリスト。その対戦相手として登場したのが大相撲の元大関・把瑠都。柔道経験、そして「RIZIN」出場経験もあり、身長197センチ・体重200キロとウルフアロンよりも大きな体を有す。

リングの上でウルフアロンと把瑠都が並んでもその体格差は歴然。その姿を見て、解説を務めた新日本プロレス社長の棚橋弘至は「うーん、大きいですね」と声を上げた。

この日、5人目の挑戦者となった把瑠都は試合開始のゴングが鳴ると、ウルフアロンへと突進し、組みに行った。しかしさすがは五輪金メダリスト。冷静に対処したウルフアロンは45秒が過ぎた頃、得意の大内刈りを決めに行き、一発で仕留めた。その一撃必殺の結末に「綺麗に決まった」「バケモノやん」「ごっついな」などと、ネットがざわついた。

しかし完勝のように見えたが、試合終了後にインタビューに応じたウルフアロンは「パワーやばいっすよ。誰か戦ってみます？」と把瑠都の力を絶賛。体格差についても「めちゃくちゃ怖かったです。目の前の壁が迫ってくる映画のような感じでした」とユーモアを交えながら語っていた。