サッカーJ1のV・ファーレン長崎が福岡市博多区のベスト電器スタジアムでアビスパ福岡と対戦した11日、長崎サポーターを送迎するバスツアーが、長崎県波佐見町を発着点に実施された。同町のバス会社「新栄」（山脇慎太郎社長）が実施し、25人が参加した。遠方への移動手段に悩む地域サポーターの声に応えようと初めて企画された。同社によると、長崎市内と福岡方面の試合会場を2人で往復した場合、高速代やガソリン代などで1人