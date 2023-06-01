プロ・リーグ 25/26の降格プレーオフ第2節 セルクル・ブリュージュとラ・ルビエールの試合が、4月11日23:00にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。 セルクル・ブリュージュはスティーブ・ヌゴウラ（FW）、ダンテ・バンザイル（FW）、エダン・ディオプ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラ・ルビエールはパプムサ・フォール（FW）