かつて「犬系彼女」としてネット上で大きな炎上を巻き起こしたののちがバラエティ番組にゲスト出演。犬系彼女時代から激変した現在の姿に驚きの声が上がった。【映像】「誰！？」激変した現在の姿ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気番組『愛のハイエナ』の特別編『あつまれハイエナの森』が放送された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、