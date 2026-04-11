かつて「犬系彼女」としてネット上で大きな炎上を巻き起こしたののちがバラエティ番組にゲスト出演。犬系彼女時代から激変した現在の姿に驚きの声が上がった。

【映像】「誰！？」激変した現在の姿

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気番組『愛のハイエナ』の特別編『あつまれハイエナの森』が放送された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちが生出演して、限界ギリギリのトークを展開する企画である。

元恋人とのカップルチャンネルでクレーンゲームの景品が取れずに涙する姿から注目を浴びた彼女だが、スタジオには炎上当時の黒髪ショートヘアから一変した姿で登場。現在は人気インフルエンサー・しなこが店長を務める原宿のタピオカ店「ベビタピ」の店員として働いており、ピンクのハイトーンヘアに、オレンジやブルーなどカラフルなメッシュが入った目を引く原宿系へと進化を遂げている。この姿に共演者からは「ののち変わりすぎ！」「誰！？」「あの人だったのか！」「今こんな見た目なってんよかよw」「かわいすぎる」と驚きの声が上がった 。