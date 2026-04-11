「触れるのが、なんとなく気まずい」「もう相手にドキドキしない」そんなふうに感じている夫婦は少なくありません。さらに「セックスレス」というワードには、どこか“男女として終わり”のニュアンスがつきまとうのも事実。ただ、セックスレスの原因は「愛が冷めたから」ではありません。男女としての関係が「終わった」のではなく「活動停止」しているだけです。今回は、セックスレスの夫婦に共通する3つの原因と、そこから抜け